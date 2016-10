Huda nesreča: drevo padlo na delavca

LOŠKA DOLINA – V petek okoli 8. ure se je zgodila nesreča pri delu v gozdu pri Knežji Njivi v občini Loška Dolina, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Stari trg, ki so razrezali drevo, ga odstranili s poškodovanca in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Cerknice pri oskrbi in prenosu poškodovanca v reševalno vozilo.

Hudo poškodovanega so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.