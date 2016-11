Huda nesreča: delavec se je opekel po obrazu in rokah

LJUBLJANA – Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo o nesreči, ki se je zgodila na Toplarniški ulici v Ljubljani.

Ob 10.33 se je pri delu moški opekel po obrazu in rokah. Reševalci NMP Ljubljana so ga na kraju nesreče oskrbeli in ga v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana.