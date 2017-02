Huda nesreča, 20-letnico odpeljal helikopter

NOVA GORICA – Danes ob 13. uri so nadzorniki smučišča na območju PU Nova Gorica policiste obvestili, da se je na progi za deskanje poškodovala smučarka.

Ugotovili so, da se je nesreča zgodila nad Počivalom, kjer je 20-letna smučarka padla in se predvidoma huje telesno poškodovala. Utrpela je poškodbo glave.

Policisti so tujo krivdo izključili.

Poškodovanki so na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so jo reševalci nujne medicinske pomoči s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, so sporočili iz PU Nova Gorica.