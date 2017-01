Huda nesreča: 19-letnik skušal preprečiti trčenje, ena oseba umrla

CELJE – V torek ob 14.05 se je na Mariborski cesti v Celju zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.

Policija poroča, da je 75-letni voznik osebnega avtomobila vozil po Mariborski cesti iz smeri Dečkove ceste in v semaforiziranem križišču zavijal levo na Kovinarsko ulico: »Pri tem je izsilil prednost nasproti vozečemu osebnemu avtomobilu, ki ga je vozil 19-letni voznik. Ta je, da bi preprečil trčenje, zapeljal na pločnik ter trčil v semafor in 38-letnega pešca. V trčenju je bil pešec tako hudo poškodovan, da je na kraju nesreče umrl. V prometni nesreči sta bila udeležena še dva osebna avtomobila, prav tako pa so bile tri osebe lahko telesno poškodovane.«