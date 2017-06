Huda nesreča: 14-letnik je nenadoma stekel na cesto

METLIKA – V ponedeljek okoli 20.30 se je v kraju Dolnja Lokvica na cesti Novo mesto–Metlika zgodila prometna nesreča, v kateri je bil hudo poškodovan 14-letnik.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 14-letni deček izven prehoda za pešce nenadoma stekel na vozišče, vanj pa je trčil 47-letni voznik osebnega avtomobila. Hudo poškodovanega pešca so reševalci odpeljali v bolnišnico, so sporočili s PU Novo mesto.

Okoliščine policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.