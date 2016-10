Huda nedelja na cestah: v petih urah v bolnišnice že 12 poškodovanih

VELENJE – Današnjo nedeljo je, vsaj v jutranjih urah, zaznamovalo izjemno veliko prometnih nesreč, zaradi katerih so imeli polne roke dela gasilci, ki so ljudi reševali iz vozil, in reševalci, ki so v slabih petih urah – med 4.20 in 9.07 – oskrbeli in v bolnišnice odpeljali kar 12 ljudi.

Ob 9.07 sta v Škalah, občina Velenje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, odstranili vozili in očistili cestišče.

Poškodovale so se tri osebe, ki so jih na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Velenja in jih prepeljali na nadaljnje zdravljenje v celjsko bolnišnico.

Malo po 8. uri je med drevesi pristal voznik , ob 6.30 so gasilci iz vozila rešili ukleščenega voznika, reševalci pa v bolnišnico odpeljali dva , manj kot uro prej so iz jarka reševali voznico .

Najhujša nesreča danes se je zgodila zjutraj malo po 4. uri, ko so morali v bolnišnico odpeljati kar pet oseb .