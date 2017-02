Hud sosedski spor: ko je prišel iz jarka, je še zapeljal čezenj

GORNJA RADGONA – Včeraj je bilo na območju Gornje Radgone obravnavano kaznivo dejanje, ki se je končalo s povzročitvijo hude telesne poškodbe. Policisti so ugotovili, da sta 70-letni in 44-letni moški že dalj časa v sporu zaradi lastništva kmetijskih zemljišč.

»Zaradi predhodnega zmerjanja na dvorišču hiše s strani 44-letnika je 70-letnik na lokalni cesti sunkovito zavil desno, da ga je z vozilom oplazil in je 44-letnik padel v desni obcestni jarek. Iz jarka se je pobral, prišel nazaj na cesto in odprl sprednja desna vrata vozila. V tistem času je 70-letnik z vozilom speljal, zaradi česar je 44-letnik padel na cesto ob vozilo. Voznik je z zadnjim delom vozila zapeljal čez desno stran 44-letnika, ta pa je obležal na cesti,« so sporočili iz PU Murska Sobota. Voznik vozila je nato odpeljal in poklical na intervencijsko številko 113.

Poškodovanec je bil odpeljan v bolnišnico v Mursko Soboto, kjer je bilo ugotovljeno, da je hudo telesno poškodovan. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja.