Hrvatico prijeli v Sloveniji

GROSUPLJE – V sredo nekaj pred 16. uro je bil OKC PU Ljubljana obveščen, da v okolici Grosupljega ženska vsiljivo berači in zvoni po stanovanjskih hišah. Tja so bili napoteni policisti PP Grosuplje in izsledili 52-letno državljanko Hrvaške. Ugotovljeno je bilo, da je na območju Šmarja že marca letos izvršila dve drzni tatvini iz stanovanjskih hiš. V obeh primerih je oškodovanca (stara 83 in 70 let) zamotila, nato pa izkoristila njuno nepozornost in iz prostorov hiše odtujila gotovino (okoli 300 evrov).

Policisti bodo po zbranih obvestilih zoper 52-letnico podali kazensko ovadbo, so sporočili iz PU Ljubljana.