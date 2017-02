Hrvati so jasni: To je pošast, psihopat

KRŠKO – Javnost pri nas in tudi v tujini pretresa brutalen napad Aleša Olovca in Martina Kovača v noči na ponedeljek, za posledicami katerega je pozneje v bolnišnici umrl nesrečni A. C. O dogajanju so se na dolgo in široko razpisali tudi vodilni hrvaški mediji – njihovi novinarji so kraj zločina tudi obiskali, saj Krško in Podbočje nista daleč od meje.

Krajani so novinarjem portala 24sata med drugim povedali, da so ponoči zaslišali lajež, a temu niso posvečali preveč pozornosti. »Nismo slišali krikov, šele zjutraj smo videli vozilo prve pomoči in policijo ter ugotovili, da se je nekaj zgodilo,« je povedal eden od njih. V bližnji okolici brutalnega napada namreč ni stanovanjskih hiš, temveč večinoma vikendi in vinogradi. »To je strašno. Ne moremo verjeti, da se lahko zgodi kaj takega. To niso ljudje, to so zveri,« so še povedali. Spletni portal pa medtem poroča tudi takole: »Psihopatova hiša je na samem vhodu v Brlog. V žalostni sivi hiški brez fasade v torek nismo našli nikogar.«

Vse, da se dokaže?!

Dogajanje je komentiral tudi upokojeni splitski nevropsihiater Mijo Milas , ki pravi, da gre v tem primeru za psihopatsko vedenje. Vsak bi se rad dokazal in pokazal, a vsakdo to počne na svoj način. »Dejstvo, da je javno objavil, kaj je naredil, govori o tem, da sta bili njegova želja po pozornosti in potreba, da se dokaže, pa čeprav na zloben način, večji od vsega drugega. Pripravljen je tvegati vse, tudi zapor, da doseže svoj cilj,« je dodal.

Da gre za dva monstruma, so jasno zapisali tudi na portalu Index.hr, novinarji Jutarnjega lista pa so med drugim zapisali pričanje Krčanke, ki je priznala, da si je zmogla ogledati le deset sekund grozljivega posnetka. Sociolog Renato Matić je za portal pojasnil, da z gledanjem tovrstnih posnetkov podpiramo nasilje oziroma na neki način postanemo kar pridruženi zločinci.

