Hrvata operirala po Sloveniji

MURSKA SOBOTA – Policisti PP za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v ponedeljek na avtocestnem počivališču Murska Sobota sever v smeri Maribora zaustavili VW sharana hrvaških registrskih številk, ki ga je vozil 19-letni državljan Hrvaške. Poleg voznika je bil v vozilu še 25-letni Hrvat.

Pri kontroli potnikov so policisti odkrili pet tujcev (državljanov Turčije), ki so na nedovoljen način in brez ustreznih listin vstopili v Slovenijo. Med tujci sta bila tudi dva otroka.

Ugotovljeno je bilo, da sta državljana Hrvaške proti plačilu tujce prevažala v Avstrijo. Po končanem postopku bodo tujci predani hrvaškim varnostnim organom. Zoper državljana Hrvaške je bilo odrejeno pridržanje in bosta s kazensko ovadbo zaradi prepovedanega prehoda meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1 privedena k preiskovalnemu sodniku, so sporočili iz PU Murska Sobota.