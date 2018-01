Hrvat skrival lažni bombni pas

DRAGONJA – Včeraj četrt ure pred osmo zjutraj je na mejni prehod Dragonja pripeljal avtobus prevoznika Črnja Tours, ki je potoval iz Pulja v Trst. Bil je skoraj prazen, ob dveh voznikih je sedeže grelo še osem potnikov; vroče pa jim je postalo med izvajanjem podrobnega pregleda potnikov, prtljage in vozila, ko so se policisti zaustavili pri 22-letnem mladeniču z območja Poreča. »Pri pregledu avtobusa je policist pod sedežem, kjer je sedel navedeni hrvaški državljan, zaznal neznan predmet, ki je bil očitno skrit,« začetek štiriurne drame opisuje policijski inšpektor Dimitrij Marušič.

Policist je izpod sedeža izvlekel črn usnjen hlačni pas, na katerega je bilo navezanih 10 valjastih predmetov, oblepljenih z rjavim in črnim lepilnim trakom ter povezanih z žico. Policist je posumil, da bi lahko šlo za eksplozivno napravo. »Zaradi zagotavljanja varnosti je najdeni predmet ustrezno zavaroval,« potek opisuje Marušič.

Dvaindvajsetletnemu Hrvatu so takoj odvzeli prostost in ga odpeljali v policijsko pridržanje. Iz mejnega objekta so evakuirali vse zaposlene, mejni prehod so zaprli za ves promet, postopek pa so prevzeli pripadniki Oddelka za protibombno zaščito iz Specialne enote policije. Ko so ti opravili rentgensko slikanje ter podrobni pregled, so ugotovili, da so na pas nanizane prazne pločevinke, ki so dajale videz improvizirane eksplozivne naprave. Pri pregledu prtljage osumljenega so zasegli še daljši kovinski nož ter druge predmete. Kriminalisti pri preiskavi sodelujejo s hrvaškimi varnostnimi organi.

10 pločevink je bilo oblepljenih in povezanih z žico.

O razlogih za tovorjenje pasu in noža čez našo mejo bo 22-letnik zdaj lahko dobro razmislil; za zdaj je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, za katero je predpisanih do pet let zapora. Marušič pojasnjuje, da se bo o usodi Istrana odločalo v naslednjih 48 urah, kolikor traja policijsko pridržanje. »V dogovoru s pristojnim Okrožnim državnim tožilstvom iz Kopra se bo odločalo o privedbi osumljenca s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča iz Kopra,« je sklenil Marušič. Promet skozi mejni prehod je normalno stekel po skoraj štirih urah.