Hrvat nad voznika avtobusa, grabil ga je za roke in volan

HRUŠICA – Jeseniški policisti so v soboto pozno popoldne na Hrušici pridržali hrvaškega državljana, ki je na avtobusu grobo kršil javni red in mir.

Hrvat je pijan vpil in razgrajal, med vožnjo pa je zelo oviral tudi voznika avtobusa, saj ga je grabil za roke in volan. Nedostojno se je vedel še do jeseniških policistov.

Zaradi prekrškov zoper javni red in mir so ga pridržali, je sporočila gorenjska policija.