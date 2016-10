Hrvat je imel v prtljažniku Srba

OBREŽJE, BREŽICE – Policisti postaje mejne policije Obrežje so v soboto med opravljanjem mejne kontrole na vstopu v državo v prtljažniku osebnega avtomobila hrvaških registrskih tablic našli skrita dva državljana Srbije, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli.

Brežiški policisti pa so v noči na ponedeljek pri Jesenicah na Dolenjskem izsledili in prijeli štiri državljane Irana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Vse tujce bodo predali hrvaškim ogranom.