Hoteli ukrasti 100-kilogramsko korito za rože

AJDOVŠČINA – V sredo proti večeru so stanovalci v Ajdovščini zalotili neznance, ki so pred eno od tamkajšnjih hiš poskušali odtujiti večje cvetlično korito.

Po do zdaj zbranih podatkih so se neznanci pred hišo pripeljali s kombijem bele barve. Dva sta izstopila iz vozila in nato poskušala vanj naložiti korito, težko približno sto kilogramov, vredno približno 30 evrov.

Pri njunem početju ju je presenetila prijaviteljica in ju ogovorila, tako da sta neznanca nemudoma zbežala v vozilo (v njem je bil še en neznani voznik), nato pa so se vsi odpeljali neznano kam.

Okoliščine primera policisti še preiskujejo, so zapisali.