Hotel ubiti župana, za božič bo v priporu

KRANJ – »Dejanja ne priznavam in po naknadnem razmisleku ugotavljam, da je bilo moje ravnanje krivično in nesmiselno.« Tako je na vprašanje, ali priznava krivdo za očitano kaznivo dejanje, včeraj zjutraj povedal Blaž Kujundžič. Nekdanjega škofjeloškega politika obtožnica bremeni, da je poskušal konec septembra letos ubiti škofjeloškega župana Miho Ješeta. Ta se je, kot vsako jutro, tudi 28. septembra zjutraj s kolesom peljal v službo, ko ga je med potjo zbil avto. Župan je po nesreči poškodovan obležal na cesti: dobil je pretres možganov, zlom ledvenega vretenca in ključnice ter mnoge udarnine in obtolčenine. Za volanom passata je bil 60-letni Kujundžič, ki se je takoj po dogodku odpeljal do škofjeloške policije in povedal, kaj je storil.

