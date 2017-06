Hotel jo je umoriti, a jo še vedno ljubi

MARIBOR – Natančno devet mesecev je minilo od incidenta pri gostilni Golob na Zgornji Polskavi, ki bo zagotovo spremenil življenje tako 57-letnemu Janezu Pušniku iz Slovenske Bistrice kot tudi njegovi žrtvi, 58-letni Jožici Keršič z Zgornje Polskave. Po začetnih zapletih, ko je Pušnik kot po tekočem traku odpuščal svoje odvetnike, je sojenje vendarle steklo. Robustnega možakarja obtožnica, ki jo pred petčlanskim senatom zastopa okrožna državna tožilka Aleksandra Kolarič, bremeni kar treh kaznivih dejanj – poskusa umora, groženj in kršitve nedotakljivosti stanovanja. Čeprav s tremi tabletami pomirjeval v telesu, je pred sodnico Andrejo Lukeš vendarle stopila oškodovanka Jožica Keršič. Zlomljena od pritiska je govorila pred sodiščem in med drugim dejala: »Sprva je bil normalen človek. Zatem pa je vedno bolj stiskal, vedno več je zahteval od mene. Ni mu bilo pogodu, da sem bila tako angažirana v domačih društvih.«

Zatem je ženica, ki je pred petimi leti izgubila moža, pojasnila: »Kamor koli sem šla, me je označeval, da se kurvam, in me zasledoval.« Da sta bila par, je Keršičeva priznala na sodišču, čeprav je Pušnik še včeraj trdil, da se nikoli nista razšla in da je vse skupaj nastalo le zaradi spora s sinovoma. Z enim od sinov Keršičeve se je Pušnik na parkirišču nedaleč od domače hiše sprl, in to tako, da ju je Jožica komaj ločila. Ker je zvezo večkrat hotela prekiniti, ji je Pušnik na vse pretege grozil. »Rekel mi je, da naju lahko le zemlja loči. Da bo ubil najprej mene, nato pa še vse moje domače. Nisem vedela, kako zaključiti zadevo, saj mi je grozil, da se njemu itak jebe za življenje,« je še pojasnjevala Keršičeva. Čeprav se ni hotela srečati z obtoženim, ženici to ni bilo prizaneseno. Toda namesto vprašanj oškodovanki je Pušnik le dejal: »Še vedno jo spoštujem in tudi ljubim naprej.«