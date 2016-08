Hotel je napolniti gumo, traktor ga je stisnil v smrt

CANKOVA – Danes dopoldne je na območju občine Cankova prišlo do nesreče pri delu, v kateri je umrl 84-letni domačin, so sporočili iz PU Murska Sobota. V garaži je s traktorskim kompresorjem polnil pnevmatiko na kosilnici. Motor traktorja je bil prižgan in v prostem teku. Traktor se je nenadoma pričel premikati, stisnil moškega ob podboj garažnih vrat in ga povozil.

Kriminalisti PU Murska Sobota so opravili ogled (tuja krivda je izključena), o dogodku pa bo po obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.