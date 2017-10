Hodil in zdrsnil v sotesko, vrniti pa se ni mogel

BLED – Ob 11.35 je v soteski Vintgar v občini Bled pohodnik zdrsnil v sotesko in se ni mogel vrniti na pot, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gorski reševalci GRS Radovljica in GRS Jesenice, ki so podhlajenemu pohodniku nudili prvo pomoč in ga s pomočjo vrvne tehnike rešili iz soteske ter ga pospremili na izhodišče.