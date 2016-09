KAMENČE – V nedeljo malo po 21. uri je v kraju Kamenče v občini Braslovče zaradi iskre iz peči za sušenje hmelja prišlo do tlenja hmelja.

Še pred prihodom gasilcev PGD Braslovče so domačini sami pogasili začetni požar. Gasilci so pregledali peč in s termokamero še druge prostore, do materialne škode pa ni prišlo, poroča uprava za zaščito in reševanje.