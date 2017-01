Hitrost usodna v Sevnici

SEVNICA – Policiste so v torek nekaj pred 13. uro obvestili o prometni nesreči v naselju Vrhek.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 45-letni voznik motornega kolesa zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, padel in se hudo poškodoval.

Reševalci so ga odpeljali v novomeško bolnišnico.