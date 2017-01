Hitri testi za droge pri voznikih so bili pozitivni

AJDOVŠČINA – V nedeljo ponoči so policisti v Ajdovščini ustavili 43-letno voznico osebnega avtomobila in ji odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imela 0,63 miligrama alkohola. Policisti so ji prepovedali vožnjo in ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

V nedeljo zjutraj so policisti v Novi Gorici ustavili 38-letnega voznika osebnega avtomobila, državljana Italije. Ta je opravil tudi hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat je bil pozitiven, zato so mu policisti PP Nova Gorica odredili strokovni pregled, a ga je odločno odklonil. Nedolgo zatem so policisti PP Nova Gorica v Novi Gorici ustavili 30-letnega voznika osebnega vozila, ki je zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi prav tako opravil hitri test. Tudi v njegovem primeru je bil rezultat pozitiven in tudi on je odklonil strokovni pregled.

Včeraj dopoldne so policisti v Novi Gorici ustavili 23-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Tudi v njegovem primeru je bil rezultat testa pozitiven in tudi on je odklonil strokovni pregled.