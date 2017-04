Hišna preiskava v okolici Ljubljane: vse to so odkrili

LJUBLJANA – Policisti PU Ljubljana so v torek na podlagi odredbe ljubljanskega okrožnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 42-letnem osumljencu iz okolice Ljubljane zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi po 186. členu Kz 1c.



Foto: Policijska uprava Ljubljana

Pri preiskavi so odkrili prirejen prostor, v katerem je bilo 191 svežih sadik konoplje višine od 0,2 do 0,8 metra. Med drugim so zasegli še predmete in pripomočke za hidroponično gojenje konoplje rastline (luči, ventilatorje, gnojila ...) ter nekaj več kot 4000 evrov gotovine, devet kosov pirotehničnega sredstva z napisom Magnum 2, en kos pirotehničnega sredstva z napisom Cobra 2000 in dva vojaška naboja.

Osumljenega bodo kazensko ovadili zaradi gojenja in posesti prepovedane droge, zaradi kršitve določil zakona o orožju ter zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih pa bo uveden prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Ljubljana.