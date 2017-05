Hišna preiskava pri Ptujčanu obrodila sadove

PTUJ – Policisti so v ponedeljek zaradi suma gojenja in preprodaje prepovedane droge konoplje opravili hišno preiskavo pri 41-letnem Ptujčanu.

Odkrili so prirejena prostora za gojenje konoplje (hidroponični laboratorij) in približno 500 gramov posušenih rastlinskih delcev ter 146 sadik, visokih 6–75 centimetrov, za katere sumijo, da so prepovedana droga konoplja.

Našli so tudi dva mobilna telefona, elektronsko tehtnico in več pripomočkov za gojenje konoplje.

Moškega bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi (KZ, 186/1), so sporočili iz PU Maribor.