Hiša v ognju, straža na požarišču

MALI LOČNIK – V nedeljo ob 3.23 je v naselju Mali Ločnik (občina Velike Lašče) zagorela stanovanjska hiša. Gasilci PGD Turjak in Velike Lašče so pogasili požar, ki je zajel dimnik, ostrešje in pregradne stene objekta, objekt pregledali s termokamero in odstranili ožgan material.

Na požarišču je bila organizirana požarna straža, poroča uprava za zaščito in reševanje.