Hiša ji je popolnoma zgorela, zdaj biva pri sorodnikih

LAŠKO – V ponedeljek ob 16.09 je v Marijini vasi, občina Laško, zagorelo v stanovanjski hiši velikosti 14 krat devet metrov, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Ogenj, ki je zajel ostrešje hiše, so omejili in pogasili gasilci PGD Jurklošter, Laško, Planina in Dobje. Gasilci PGD Jurklošter in Laško so pogasili posamezna žarišča in sanirali požarišče.

Objekt je uničen. Oseba, ki je živela v hiši, bo do nadaljnjega bivala pri svojcih.