Hiša gorela, v njej pa otroka (8,9) s staršema

ŠPIČNIK – Danes malo pred 2.30 je izbruhnil požar v stanovanjski hiši na Špičniku. V njej so spali štirje stanovalci: 52-letni moški, 39-letna ženska in dva otroka, stara osem in devet let.

Vsi so se pravočasno rešili iz objekta, zaradi suma zastrupitve z ogljikovim monoksidom pa so 39-letno žensko prepeljali v UKC Maribor. Po oskrbi so jo odpustili domov.

Požar so pogasili gasilci, nastalo pa je okoli 40.000 evrov materialne škode.

Policisti, ki so opravili ogled kraja požara, so tujo krivdo izključili. Požar je lahko povzročilo pregretje dimnika oziroma napaka na električni napeljavi, saj je električna omarica nameščena na isti steni kot dimnik.

Policisti bodo svoje ugotovitve s poročilom predstavili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.