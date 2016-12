Hildi Tovšak izrečena nova pogojna kazen

CELJE – Sodnica celjskega okrožnega sodišča je sprejela sporazum med tožilcem Stanislavom Pintarjem in nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak, ki je priznala oškodovanje Vegradovih upnikov, že prej pa je priznala krivdo tudi v zadevi Hypo. Sodnica ji je izrekla enotno pogojno zaporno kazen treh let s preizkusno dobo osmih let, poroča današnje Delo.

Tožilec je v tej zadevi Tovšakovi in njeni nekdanji finančnici Branki Gabrijel očital, da sta med letoma 2008 in 2010 v Vegradu in Vegradu Naložbah s podrejenimi družbami sklepali kreditne pogodbe za nakup lastnih delnic, s čimer je Vegrad Naložbe prišel do 36-odstotnega deleža Vegrada, podrejenim družbam pa sta izstavljali fiktivne račune in jih poravnavali s kompenziranjem posojil. Tako sta že v času Vegradove nelikvidnosti na družbo Vemont prenesli za 2,4 milijona evrov osnovnih sredstev in za skoraj 1,7 milijona evrov oškodovali stečajno maso Vegrada.

Tovšakova na odprtem oddelku

Gabrijelovi je bilo septembra v Celju po sporazumu prisojeno poldrugo leto pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo pet let. Triletni preizkus za prejšnjo pogojno kazen ji je medtem že potekel.

Tovšakova je pred koncem glavne obravnave dejala, da je na dosedanjih sojenjih »pokazala odnos do tega, kar je počela«, sodelovala je s policijo in tožilstvom, v večini primerov je tožilstvu ali na sodišču krivdo tudi priznala. Poudarila je, da se osebno ni nikoli okoristila s svojimi dejanji, do katerih je sedaj kritična. Februarja bo sicer že štiri leta, odkar zaporno kazen prestaja na Igu, trenutno je na odprtem oddelku.