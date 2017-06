Herman Kos (45) izginil konec maja, še vedno ga pogrešajo

TRBOVLJE – Policijsko postajo v Trbovljah so danes dopoldne obvestili, da svojci pogrešajo 45-letnega Hermana Kosa iz Trbovelj, ki so ga nazadnje videli 28. maja letos. Tega dne je odšel neznano kam in se ni vrnil.

Pogrešani je visok okoli 175 centimetrov in je vitke postave, plešast, zadaj ima daljše temno rjave in delno sive lase ter rjavo sivo daljšo brado.

Če imate informacije o njem, jih sporočite na interventno številko 113 ali najbližjo policijsko postajo oziroma Policijsko postajo Trbovlje na številko 03 565 31 50.