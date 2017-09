Helikopter spet v zraku, ker so bili brez primerne opreme

BOVEC – V nedeljo ob 15.50 je na planinski poti proti Mangartu v občini Bovec zaradi vremenskih pogojev in neprimerne opreme obstala skupina planincev, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.



Posredovali so gorski reševalci GRS Bovec, ki so planince našli na višini 2400 metrov. Posadka s helikopterjem SV v spremstvu dežurne ekipe GRZS z Brnika je planince nepoškodovane prepeljala v dolino.