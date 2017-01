Helikopter preletaval Ljubljano, na železnici policisti v neprebojnih jopičih

LJUBLJANA – Skoraj v središču prestolnice, na železniški postaji, so mnogi danes pozno popoldne opazili policiste in helikopter. Ta je območje preletaval nenavadno nizko, policisti pa so imeli oblečene tudi neprebojne jopiče, smo izvedeli od prestrašenih občanov, ki so bili priča tem policijskim razmeram.

Preverili smo na PU Ljubljana, kjer so nam povedali, da se je malo po 18.30 zgodil rop trgovine na Grablovičevi ulici. Storilec naj bi bil oborožen, policisti pa so se podali v lov za njim. Ker je bil v tistem času helikopter ravno v zraku, je možem v modrem priskočil na pomoč.

V ropu na srečo ni bil poškodovan nihče.