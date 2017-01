Helikopter na smučišče Cerkno

CERKNO – Ob 10.38 si je na smučišču Cerkno smučar pri padcu poškodoval golen in rebro, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovala je dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je z vojaškim helikopterjem prepeljala v jeseniško bolnišnico.