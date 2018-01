Helikopter na pomoč športniku

GORJE – V soboto ob 12.55 si je na planini Javornik, občina Gorje, pri teku na smučeh tekač poškodoval stegnenico.

Reševalci GRS Radovljica so odšli ponj in na kraju zaprosili za pomoč helikopterja.

Posadka z vojaškim helikopterjem je v spremstvu reševalcev združene ekipe HeNMP in GRS odletela po poškodovanca in ga prepeljala v jeseniško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.