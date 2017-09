Hči obupana, Jožeta pogrešajo že od četrtka

NOVO MESTO – »Že od včeraj pogrešamo našega očeta Jožeta Kocjana. Če bi kdo vedel kaj o njem ali pa ga je videl, sporočite na policijsko postajo v Novem mestu. Prosim, če bi lahko delili sliko naprej. Hvala,« se glasi zapis, ki ga je na facebooku objavila Špela, delilo pa ga je že več kot 670 uporabnikov.

Da na območju Novega mesta poteka iskalna akcija, poroča spletna stran uprave za zaščito in reševanje. Zapisali so, da pogrešano osebo iščejo v Irči vasi.

Tudi policija obvešča

Obvestilo o tem, da je pogrešan 63-letni Jože, pa so izdali tudi pri PU Novo mesto. »V petek smo bili obveščeni, da svojci od 21. septembra od popoldanskih ur pogrešajo 63-letnega Jožeta Kocjana s Šegove ulice v Novem mestu. Pogrešani je od doma odšel peš, oblečen pa je bil v hlače in brezrokavnik zelene barve ter majico sive barve. Policisti so takoj začeli izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešanega. Poleg policistov so pri iskanju sodelovali tudi gasilci in enote reševalnih psov, vendar ga do tega trenutka še niso našli,« so sporočili in dodali, če ste pogrešanega opazili ali kaj veste o njegovem izginotju, pokličite 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.