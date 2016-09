Hašiš mu je odnesel spomin na župnike

NOVA GORICA – Romu iz Kanižarice pri Črnomlju, 31-letnemu Marku Brajdiču, so začeli soditi na kazenskem oddelku novogoriškega okrožnega sodišča zaradi očitkov, da je bil kolovodja kriminalne združbe, ki je v začetku leta vlamljala v župnišča na Primorskem, kradla, v nekaterih primerih pa bila tudi nasilna do božjih odposlancev na zemlji.



Medtem ko so se njegovi štirje domnevni pajdaši pred sodnikom Goranom Klavoro zlomili že prejšnji mesec in jo zaradi priznanj krivde odnesli s kaznimi od treh let zapora do pogojnih zapahov, je Brajdič zavrnil ponudbo tožilke Branke Oven, da se v zameno za priznanje krivde za štiri leta in pol preseli v zapor, saj bo sicer po sodnem procesu zanj zahtevala precej strožjo kazen.

