Hadis ponovno pogrešan

SLOVENSKA BISTRICA – Svojci ponovno pogrešajo 25-letnega Hadisa Osmanija iz Slovenske Bistrice, ki so ga nazadnje videli v soboto v Slovenski Bistrici in so ga policisti pretekli teden že iskali.

Hadis Osmani, ki je pretekli teden že bil pogrešan od srede do petka, ko se je živ in zdrav vrnil domov, je od sobote ponovno pogrešan.

Pogrešani je vitke postave, visok 195 centimetrov. Ima okrogel obraz, rjave oči in krajše kostanjeve lase. Nazadnje je bil oblečen v temno modro jakno z zadrgo, jopico s kapuco modro sive barve, svetlo modre kavbojke ter obut v sive čevlje, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.