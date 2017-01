»Grozno je bilo, vam povem«

CELJE – Dvainštiridesetletna Celjanka, ki se je v zgodnjem sobotnem jutru podala na neobičajen pohod z nožem, je prekrižala načrte marsikomu, ki se je nameraval zjutraj odpeljati v službo, ali pa kar celotnim družinam, ki so se namenile do trgovine ali na smučanje. Ženska je namreč na avtomobilih z nožem rezala gume kot za stavo. A ni jih prerezala na enem ali dveh, temveč na več kot sto vozilih. Do včeraj so imeli na policiji okoli 130 prijav, neuradno pa se govori, da bi število lahko preseglo celo dvestotico, saj mnogi tega, da imajo prerezano gumo, sploh še niso opazili! Tudi po avtomobilih na parkiriščih se vidi, da so nekateri še povsem zasneženi, tako se ve, da jih lastniki, odkar je pred dobrim tednom v Celju snežilo, sploh še niso očistili, kaj šele spravili v pogon. Zato jih policisti tudi niso popisali in obvestili o škodi.

Na psihiatrijo



Okoli sto pa je bilo takšnih, ki so to opazili takoj v soboto zjutraj, ko so prišli na parkirišče, ker so se nameravali kam odpeljati. Na celjski policiji so povedali, da jih je o nenavadnem početju neznanke okoli štirih zjutraj obvestil občan, ki je žensko opazil v Aškerčevi ulici. Videl jo je, kako je z ostrim predmetom poškodovala pnevmatike na več vozilih, in poklical policijo. Policisti, ki so žensko zalotili pri dejanju, so ugotovili, da imajo opravka z 42-letnico.

