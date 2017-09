Grozljivo: svoji ženi je prebodel pljuča in želodec

CELJE – Na sojenju 39-letnemu Zvonetu Laubiču, ki je 1. aprila lani na avtobusni postaji pri celjskem Citycentru ob Mariborski cesti z nožem večkrat zabodel svojo ženo, 33-letno državljanko Dominikanske republike Yolando Rodriquez, ki je zato izkrvavela, smo tokrat poslušali mnenje dveh izvedencev. Specialistka sodne medicine in patologije dr. Simona Šramek Zatler, ki je opravila obdukcijo pokojne, je glede na dodatna vprašanja sodišča pojasnila, da je bila vzrok smrti izkrvavitev, ki jo je povzročilo več vbodnih ran, glavna pa je bila tista, ki jo je Laubič z nožem oškodovanki zadal na vratu. »Žrtev je utrpela več globokih vbodnih ran tudi v leva in desna pljuča, preboden je imela tudi želodec, vbodna rana pa je segala šest milimetrov v trebušno votlino, zato je imela tudi notranjo krvavitev. Velika izguba krvi je vodila v smrt,« je pojasnila Šramek Zatlerjeva. Nekatere rane so segale globoko v podkožna tkiva, vse pa so nastale s konico ostrega predmeta, noža. Najdaljšo ureznino je 33-letnica dobila na obrazu, dolga je bila kar 14 centimetrov. Izvedenka je še povedala, da se je oškodovanka refleksno branila pred napadalcem s tem, da je dvignila roke pred obraz. A vse to ni pomagalo, da ne bi utrpela hudih poškodb, pri čemer je trpela tudi hude bolečine. Skupaj je izvedenka naštela 24 vbodnih ran in še pet večjih ureznin. Možnosti, da bi preživela, skoraj ni imela, je še dejala izvedenka sodno medicinske stroke.

Psihološki izvedenec dr. Bojan Zalar, ki je sodišču že prej predložil podrobno pisno mnenje, pa je na sodišču na kratko še ustno povzel oceno o tem, kaj naj bi obtoženega privedlo do tako krutega dejanja. »Obtoženi je bil v stresu zaradi nekih okoliščin, bil je nervozen in zaskrbljen. Bil je jezen, stopnja doživljanja jeze pa je lahko tudi zelo visoka,« je dejal Zalar. In še, da bi težko govoril o naklepnem dejanju, prej skrbno načrtovanem, saj da je bila oškodovanka za obtoženega določena vrednota. Na vprašanje sodnice, ali je zaznal tudi ljubosumje, je odgovoril, da se ljubosumje uvršča med čustva, ki pridejo, a tudi izzvenijo. Bolj kot ljubosumje se intenzivira jeza, ki hkrati dviguje adrenalin.

Spomnimo, da je Laubič v svojem zagovoru povedal, da je hotel svojo Yolando po tem, ko se je že odselila od njega in živela pri drugem moškem, obdržati in dobiti nazaj, čeprav sta se razhajala. Usodnega dne sta se srečala v celjskem nakupovalnem centru z namenom, da bi se pogovorila o stikih s sinom, o tem, da bi se vrnila, pa Yolanda menda ni hotela nič slišati. To pa je Laubiča tako razjezilo, da se ni mogel več zadržati in se je nad njo znesel z nožem. Sojenje se bo nadaljevalo sredi oktobra, ko bodo na sodišču zaslišali še izvedenca telekomunikacijskih strok, ki bo podal mnenje o številu in vsebini telefonskih klicev med obtoženim in oškodovano.