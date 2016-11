Grozljivo odkritje: vdrli v stanovanje, za vrati mrtva oseba

VELENJE – V ponedeljek so ob 13.08 so na Kardeljevem trgu v Velenju posredovali gasilci PGD Velenje, kjer so v večstanovanjskem objektu v prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Za vrati so gasilci našli mrtvo osebo. Obveščene so bile pristojne službe.