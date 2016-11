Grozljivo odkritje: v vikendu na Kalu nad Hrastnikom našli dve mrtvi osebi

KAL NAD HRASTNIKOM – Svojci so okoli 11. ure obvestili ljubljanske policiste, da so v bivalnem vikendu na območju Hrastnika našli mrtva 60-letnega moškega in 65-letno žensko.

Policisti še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila o okoliščinah njune smrti, njihove dosedanje ugotovitve pa ne kažejo na nasilno smrt. Šlo naj bi za zastrupitev z ogljikovim monoksidom.