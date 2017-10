Grozljivo: moški padel z balkona

ČEZSOČA – V nedeljo ob 16.30 je v Čezsoči (občina Bovec) z balkona novogradnje z višine približno 2,5 metra padel in se huje poškodoval 58-letnik (poškodba glave in drugih delov telesa. Poškodovancu so prvo pomoč nudili gasilci PGD Bovec in reševalci ekipa NMP Tolmin, člani dežurne ekipe HNMP z Brnika pa so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o primeru s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.