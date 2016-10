Grozljivo: kajakaš se je z rešilnim jopičem zataknil in umrl

KOBARID – V soteski Soče, nedaleč od Napoleonovega mostu, se je danes zgodila nesreča, v kateri je umrla ena oseba , so potrdili na Policijski upravi Nova Gorica.

Po podatkih policije se je skupina štirih kajakašev na veslanje podala v lastni režiji. Po doslej zbranih obvestilih je umrl nemški državljan, okoliščine nesreče pa še preiskujejo. Po približno 200 metrih od vstopno-izstopne točke Otona za kajakaše v občini Kobarid se je kajakaš na brzicah prevrnil in nato sicer izplaval izpod kajaka, vendar se je z rešilnim jopičem zataknil za skalo. Kolegi so ga izvlekli iz reke in mu nudili pomoč, po prihodu reševalcev so ga na kraju nesreče tudi oživljali.

Posredovali so gorski reševalci, policisti in vojaški helikopter, a je ponesrečenec kasneje umrl, so potrdili na novogoriški policijski upravi, kjer so jih o nesreči obvestili ob 14.30.