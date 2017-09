Grozljivo: Dušanka (44) mami prerezala vrat

MARIBOR – »Žal mi je, kar se je zgodilo, ampak sem bila tudi izzvana, saj je med mamo in mano izbruhnil prepir. Želela sem narediti vozniški izpit, a se mi je mama posmehovala, da ga tako ali tako ne bom naredila, da sem za to prestara in da se nikoli ne bom rešila metadonske terapije,« je v svojem zagovoru zaradi umora 76-letne Ane Gluvič na sodišču razlagala obtožena Dušanka Gluvič. Zatem je 44-letna izučena trgovka, ki je v preteklosti imela tudi trgovino s hrano za male živali, še pojasnila: »Z mamo sva imeli normalen odnos. Videli sva se enkrat na mesec ali enkrat na dva meseca. Pred desetimi leti sva imeli konflikte, a to je bilo v času, ko so mi s pomočjo centra za socialno delo odvzeli otroka.«

Veliko dogajanja tragičnega 28. aprila letošnjega leta se obtožena Dušanka Gluvič ne spominja. Včeraj je povedala, da je v mamino stanovanje v Metelkovi ulici 14 v Mariboru prišla, ker se je želela okopati.

