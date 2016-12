Grozljivo: Domžalčan žrtev smrtonosnega plina

CO

DOMŽALE – V mestu nedaleč od prestolnice je popoldan, okoli 16. ure, prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Po poročanju portala Domžalec, so bili o dogodku ob 15.58 poklicni gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale obveščeni, da je v stanovanjski hiši na Stobovski cesti v Domžalah prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Dogodek smo preverili tudi pri policiji. »Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda je znano, da je bil v notranjosti hiše v obnovi na območju Domžal najden mrtev 57-letni moški (državljan Makedonije). Odrejena je bila obdukcija, s katero se bo ugotavljal vzrok smrti, dosedanje okoliščine nakraju pa ne kažejo na nasilno smrt,« nam je potrdila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko.