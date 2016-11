Grozljivka v središču mesta: grozil ji je z injekcijsko brizgo

NOVA GORICA – V sredo ob 18.06 so policiste obvestili o ropu trgovine v Delpinovi ulici v središču Nove Gorice.

Po prvih podatkih sta kaznivega dejanja osumljena zamaskirana moška, visoka približno 175 cm, ki sta bila oblečena v temnejša oblačila. Svojo zahtevo po gotovini je eden od njiju podkrepil tudi z grožnjo, ob tem pa uporabil injekcijsko brizgo. Storilca sta si nato prilastila nekaj sto evrov gotovine in nato prostore trgovine zapustila v smeri večje poslovne zgradbe v središču Nove Gorice, kjer se je nato za njima izgubila sled.

Med ropom uslužbenka trgovine ni bila telesno poškodovana.

Nista še bila izsledena

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Nova Gorica so po prijavi ropa nemudoma izvedli aktivnosti za izsleditev neznanih storilcev, vendar ju do zdaj še niso izsledili. O ropu so obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policija prosi vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi o ropu imeli kakršne koli koristne informacije, da jih sporočijo na 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma pokličejo najbližjo policijsko postajo.