Grozljivka v Mariboru, porezali so ga zaradi vstopnic za ligo prvakov

MARIBOR – 36-letna Mariborčanka je na družbenih omrežjih ponudila v prodajo štiri vstopnice za ogled nogometnih tekem lige prvakov v Mariboru, dve za ogled tekme med Mariborom in Sevillo in dve za ogled tekme med Mariborom in Liverpoolom. Z neznancem sta se dogovorila za nakup in se včeraj okoli 18.30 sestala na parkirnem prostoru na Ulici borcev za severno mejo v Mariboru. Ob Mariborčanki je bil tudi njen 63-letni očim, kupca pa je spremljal še en neznanec.

Dohitel ga je

Neznanca sta si ogledala vstopnice, ki so bile na prodaj, nato pa sta se nenadoma obrnila in z njimi v rokah stekla stran. Oškodovankin očim je stekel za njima in neznanca, ki je imel v rokah vstopnice, dohitel na Ulici herojev Mašere in Spasića. Tam se mu je neznanec uprl in ga z neznanim predmetom porezal po nadlahti leve roke. Nato je stekel stran, vstopnice pa obdržal. 63-letnik je lažje poškodovan, ženska pa oškodovana za okoli 100 evrov.

Ne gre za osamljeni primer

Na podoben način je ostal brez vstopnice za ogled nogometne tekme med Mariborom in Liverpoolom 43-letni Mariborčan. V ponedeljek je okoli 17.40 želel na Gregorčičevi ulici v Mariboru za 35 evrov prodati vstopnico neznancu. Ta mu jo je vzel in z njo stekel neznano kam.

»Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da ulična preprodaja vstopnic ni samo prepovedana, ampak je tudi zelo nevarna. Izognite se temu zaradi svoje varnosti,« opozarjajo iz PU Maribor.