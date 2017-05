Grozljivka v Izoli! Preden je očeta obglavil, ga je ...

IZOLA – Popoldne je 30-letnik v stanovanju v Izoli umoril 59-letnega moškega, kar so potrdili na Policijski upravi Koper. Policisti, ki so bili o dogodku obveščeni okoli 17. ure, so storilca prijeli na kraju dogodka.

Po neurdanih informacijah neuradnih informacijah za družninski umor. Primorske novice poročajo, da je sin očeta najprej potolkel s kladivom, nato pa še obglavil.

Okoliški prebivalci so za 24ur povedali, da so videli znanega mlajšega moškega, ki je po ulici hodil ves okrvavljen. Neuradno naj bi imel v preteklosti psihične težave, nedolgo nazaj naj bi bil zaradi teh tudi prisilno hospitaliziran.