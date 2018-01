Grozljivka skozi Stražunski gozd! Prehitel ga je in streljal

MARIBOR – Cesta skozi Stražunski gozd, ki povezuje mariborski četrti Brezje in Tezno, je bila včeraj na presenečenje vseh zaprta dolgo v popoldne. Hitro so se razširile govorice, da so na Tezenski ulici odjeknili streli. »Ob 2.36 smo bili obveščeni, da naj bi med 2.30 in 2.35 neznani voznik z neznanim vozilom v gozdu na Tezenski ulici v Mariboru prehitel vozilo, ki ga je vozil 34-letni Mariborčan. Med prehitevanjem naj bi neznana oseba večkrat ustrelila proti njegovemu vozilu in ga tudi nekajkrat zadela,« je nočne dogodke opisal Miran Šadl z mariborske policijske uprave.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«