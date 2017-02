Grozljivka pri Podbočju šokirala svet

LJUBLJANA – Grozljivka, ki se je v ponedeljkovem zgodnjem jutru dogajala v okolici Krškega, kjer sta osumljena Aleš Olovec (20) in Martin Kovač (29) do smrti pretepla 26-letnega prijatelja Andreja Cekuto, je zašla tudi na strani črne kronike tujih medijev.

Britanski tabloid Daily Mail se zgraža nad dejstvom, da sta storilca dogodek več kot 20 minut v živo prenašala prek facebooka . Celo singapurski The Straits Times povzema poročanje francoske tiskovne agencije AFP , ki je podrobno opisala dogajanje pri Podbočju. Oba medija nadalje navajata dva zločina, ki sta bila v zadnjem času predvajana prek spleta. Pretekli mesec je švedska policija aretirala tri moške, ki naj bi posilili neko žensko. Dogodek so v živo prenašali v zaprti skupini na facebooku, ki ima 30 tisoč uporabnikov. Svež je tudi še spomin na štiri nasilneže, ki so v Chicagu napadli človeka s posebnimi potrebami in dogodek pol ure v živo prenašali prek facebooka.

Seveda o zverinskem napadu, ki je pretresel Slovenijo, poroča tudi večina medijev na Balkanu. Vsi imajo skupni izraz za brutalneža – monstrum (pošast).