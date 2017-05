Grozljivka pri Podbočju ni končana: Andrejeva krvnika na prostost?

KRŠKO – O vnovičnem podaljšanju pripora osumljenima napada na 26-letnega Andreja Cekuto pri Podbočju 13. februarja letos bo odločalo vrhovno sodišče v Ljubljani. Krško okrožno tožilstvo je namreč vrhovnemu sodišču po dveh prejšnjih podaljšanjih pripora za skupaj 60 dni 5. maja predlagalo dvomesečno vnovično podaljšanje. Tožilstvo pričakuje, da bo to pripor podaljšalo.

Na krškem tožilstvu so za STA pojasnili, da so predlagali podaljšanje pripora, ker kazenska preiskava še ni končana. Ker vrhovno sodišče lahko pripor podaljša, pa pričakujejo, da bo to tudi storilo. Drugič podaljšani pripor osumljenima sicer poteče v petek. Kot je povedal zastopnik enega od osumljencev in odvetnik Dušan Dornik, je krško okrožno tožilstvo vrhovnemu sodišču pred nekaj dnevi predlagalo vnovično podaljšanje pripora za dva meseca. Dornik, ki odločitve vrhovnega sodišča ta teden še ne pričakuje, je dodal, da preiskava še ni končana zaradi zahteve po izdelavi izvedenskega psihološkega in psihiatričnega mnenja. To je tudi razlog za predlagano podaljšanje pripora.

Krško okrožno sodišče je sicer pripor po prvem podaljšanju za 45 dni konec aprila podaljšalo še za 15 dni. Tožilstvo je prvič predlagalo podaljšanje pripora za osumljenca za dva meseca.

Kaj se je zgodilo?

Policija je v noči na 13. februar prejela več prijav posnetka pretepa, objavljenega facebooku. Policisti so zagnali akcijo preverjanja in 13. februarja okoli 4. ure zjutraj v okolici Podbočja v občini Krško našli hudo pretepenega 26-letnega Cekuto, ki so ga reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.

Policisti PU Novo mesto so kmalu prijeli Aleša Olovca in Martina Kovača, stara 20 in 29 let, in ju osumili kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let. Ker pa je dan po napadu žrtev umrla, je tožilec očitano kaznivo dejanje spremenil v povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za kar je zagrožena kazen do 15 let zapora. Očitajo jima tudi neupravičeno slikovno snemanje, za kar je zagrožena kazen do enega leta zapora.

Krvav prizor s posnetka, ki ga je na svojem facebook profilu objavil Aleš Olovec. Viir: facebook

Kdaj bo sodna obravnava, ni mogoče predvideti

Na okrožnem državnem tožilstvu v Krškem so poudarili, da to še ne pomeni, »da bo takšna kvalifikacija tudi v obtožbi«, saj se dejansko stanje po preiskavi lahko spremeni oz. da bo »šele po zaključku kazenske preiskave in proučitvi zbranih dokazov moč oceniti, ali bo prišlo do eventualne prekvalifikacije kaznivega dejanja ali ne«. Kdaj bo sodna obravnava, ni mogoče predvideti, so še dodali na tožilstvu.