Grozljivka pri Gorici: pred policisti si je z nožem prerezal grlo

GORICA – Goriški mejni policisti so danes popoldne izvajali redni nadzor nad prometom pri nekdanjem mejnem prehodu v Štandrežu. Nekaj pred 16. uro so ustavili avtomobil citroen C5 SW s švedskimi registrskimi oznakami, v katerem so se peljali trije moški.

Na sprednjih sedežih sta sedela ruska državljana. Policisti so ugotovili, da sta njuna potna lista veljavna. Na zadnjem sedežu se je peljal še tretji moški, ki je policistom izročil estonski potni list. Policisti so med preverjanjem veljavnosti dokumenta ugotovili, da je ponarejen.

Ko so to sporočili moškemu, je iz žepa vzel nožič in si prerezal grlo, poroča Primorski dnevnik. Policisti so mu takoj pomagali, ga spravili iz avtomobila in poklicali reševalce. Čez nekaj minut je na kraj priletel helikopter, s katerim so moškega prepeljali v Videm.

Kljub globoki rani njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.